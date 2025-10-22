Puglia i centenari sono 1214 e gli over 85 circa 140mila | le nuove necessità di una popolazione che invecchia Cia quasi un milione gli ultrasessantacinquenni

Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia: Sono 945mila, in Puglia, le donne e gli uomini con un’età superiore ai 65 anni. Rappresentano il 24% della popolazione regionale, che ammonta complessivamente a 3.890.000 abitanti. L’età media è 46,4 anni, inferiore dello 0,2% rispetto alla media nazionale. Barletta-Andria-Trani e Foggia sono le province più giovani (rispettivamente 44,9 e 45,5 anni), Lecce e Brindisi quelle più anziane (47,5 e 47 anni). Nella regione si rilevano 1.214 centenari, il 5,7% dei 21.211 che vivono in Italia; di questi ben 42 hanno almeno 105 anni. Gli ultra 85enni pugliesi sono 140mila, pari al 3,6% della popolazione; i bambini da zero a 2 anni, invece, sono soltanto il 2%. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, i centenari sono 1214 e gli over 85 circa 140mila: le nuove necessità di una popolazione che invecchia Cia, quasi un milione gli ultrasessantacinquenni

