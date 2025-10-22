Puglia altro scandalo | ristorante e area relax ecco il conto

È tutto lecito, per carità: forse non è altrettanto conveniente (men che meno per le tasche dei cittadini pugliesi), però questo è un altro paio di maniche. Ché è tempo di regionali (a Bari e dintorni si vota esattamente tra un mese), di passaggi di testimoni, di campagne elettorali più o meno efficaci: la giunta Pd di Michele Emiliano è agli sgoccioli, i dem puntano sull’ex sindaco barese Antonio Decaro e al palazzo della regione è tutto un subbuglio. Letteralmente, però: nel senso che sta per diventare un enorme cantiere. Colpa dell’ottava variazione al bilancio, colpa del “lascito” tra amministrazioni, colpa che ormai è così e c’è poco da fare: è arrivata ufficialmente, nei giorni scorsi, l’autorizzazione ai lavori di ristrutturazione per il ristorante dello stabile che ospita la regione Puglia e l’assegno ammonta alla bellezza di 1, 5 milioni di euro. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

