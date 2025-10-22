PSVITA NetStream v3.34 | Risolto lo Scatto nella Riproduzione Audio per PS Vita

Hai mai sognato di trasformare la tua PS Vita in un centro multimediale portatile universale? Con NetStream, questo sogno è già realtà, e l’ultima versione v3.34 perfeziona ulteriormente l’esperienza, risolvendo un fastidioso bug introdotto nelle release precedenti. Cos’è NetStream?. NetStream è un client di streaming video universale progettato specificatamente per PS Vita. Questo incredibile homebrew trasforma la tua console in un dispositivo per la riproduzione di contenuti multimediali da una vasta gamma di fonti, andando ben oltre le funzionalità originali del sistema. Novità della Versione v3. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net