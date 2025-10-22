PSVITA Gravity Hunters 1.0 | Il Piccolo Gigante degli Sparatutto che la PSVita Non Ha Mai Avuto

Nel vasto e spesso trascurato ecosistema di PlayStation Vita, ogni tanto spunta una gemma che ricorda il potenziale incredibile della console tascabile. Gravity Hunters è proprio una di queste: uno sparatutto artigianale, guidato dalla fisica, che trasforma ogni livello in un rompicapo balistico da risolvere con stile. Pilota, Mira, Piega: Un Gameplay Unico Il concetto è tanto semplice quanto geniale. Il tuo obiettivo è eliminare tutti i nemici presenti in un livello. La particolarità? Non puoi sparare loro direttamente. I tuoi proiettili sono influenzati dalla gravità dei pianeti che popolano lo scenario. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net