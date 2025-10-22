Psv-Napoli le pagelle | Buongiorno Beukema Di Lorenzo Lucca Volano i 4

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Serataccia per la squadra di Conte (4 pure lui): non si salva nessuno eccetto McTominay. L'ex Parma Man è un'iradiddio, sontuoso anche il solito, infinito Perisic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

psv napoli le pagelle buongiorno beukema di lorenzo lucca volano i 4

© Gazzetta.it - Psv-Napoli, le pagelle: Buongiorno, Beukema, Di Lorenzo, Lucca... Volano i 4

