Psv-Napoli il club azzurro sui social | Notte da dimenticare Tutti insieme per rialzarci subito

Napolitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto. Tutti insieme per rialzarci subito!”. Questo il post indirizzato ai tifosi pubblicato sui social dal Napoli nel post partita contro il Psv Eindhoven. Una notte da dimenticare, grazie per il vostro supporto.Tutti insieme per rialzarci. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

psv napoli club azzurroPsv-Napoli, il club azzurro sui social: "Notte da dimenticare. Tutti insieme per rialzarci subito" - Questo il post indirizzato ai tifosi pubblicato sui social dal Napoli nel post partita contro il Psv ... napolitoday.it scrive

psv napoli club azzurroPSV Eindhoven – Napoli Diretta Tv e Streaming Live Champions League - Napoli in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Martedì 21 Ottobre ore 21:00. Riporta stadiosport.it

psv napoli club azzurroPsv-Napoli 6-2, le parole di Conte: «Dobbiamo cercare l'alchimia dello scorso anno» - Disastro azzurro contro il Psv, con gli azzurri che escono sconfitti malamente dalla terza giornata di Champions League. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Psv Napoli Club Azzurro