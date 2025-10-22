PSV-Napoli Conte furia dopo il 6-2 | I napoletani non vanno presi per il c**o
Nessun alibi, nessuna rassegnazione. Solo rabbia, delusione e una lucidità spietata che si trasforma in un atto d’accusa. Dopo l’ umiliante 6-2 subito in casa del PSV, Antonio Conte si presenta ai microfoni con il volto scuro, ma le idee chiarissime. E il suo non è un commento, è uno sfogo durissimo che scuote dalle fondamenta il mondo Napoli, puntando il dito contro un mercato estivo che, secondo lui, ha minato l’alchimia della squadra campione d’Italia. “Nove Giocatori Nuovi Sono Troppi”: L’Attacco al Mercato. La sconfitta, per Conte, non è casuale. “Quando capitano queste situazioni non è mai per caso”, esordisce a Sky Sport. 🔗 Leggi su Napolissimo.it
