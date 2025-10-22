PSV-Napoli 6-2 stoccata di Boban a Conte | Il mercato? Non c’entra nulla con questa sconfitta

Dopo il pesante 6-2 subito dal Napoli in Olanda, Boban ha voluto smentire le parole di Antonio Conte, secondo cui i numerosi arrivi dal mercato hanno alterato gli equilibri dello spogliatoio. Ecco le dichiarazioni complete. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - PSV-Napoli 6-2, stoccata di Boban a Conte: “Il mercato? Non c’entra nulla con questa sconfitta”

Contenuti che potrebbero interessarti

De Bruyne disegna ed incanta, Hojlund non sbaglia, primo tempo combattuto con pochi varchi, bravo il Napoli a inventarsi il gol, poi la leggerezza di Politano per l’1-1 di Suarez e la stoccata vincente di testa di Rasmus, bene così, anche gli applausi per Kevin - X Vai su X

Lo Cicero, stoccata a Sinner: "Nel rugby sarebbe stato squalificato. È una questione di rispetto..." Vai su Facebook

Psv-Napoli 6-2: video, gol e highlights - Sconfitta pesantissima per il Napoli che esce con le ossa rotte dal Philips Stadion battuto dal Psv con un sonoro 6- Si legge su sport.sky.it

PAGELLE E TABELLINO PSV-NAPOLI 6-2: Buongiorno e Di Lorenzo irriconoscibili, Lucca nel pallone - Napoli, il match al Philip Stadion che ha destato mille polemiche ... calciomercato.it scrive

PSV – Napoli 6-2, cronaca e highlights: Partenopei surclassati al Philips Stadion! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: non pervenuta la squadra di Conte che prende una valanga di gol e continua la crisi! Riporta generationsport.it