PSV-Napoli 6-2 squadra in tilt | Conte si muova

Male. Malissimo. Un?umiliazione i 6 gol del Psv. Quarta sconfitta esterna di fila per una squadra in tilt, letteralmente nel pallone, incapace di reagire alle avversità. A Eindhoven. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - PSV-Napoli 6-2, squadra in tilt: Conte si muova

Argomenti simili trattati di recente

Ma dove è finito il Napoli campione d’Italia? Nell’ultimo mese la squadra di Antonio Conte fuori casa ha sempre perso: due volte in Champions e due volte in Serie A, 3 gol fatti e 11 subiti Vai su Facebook

Attenzione, messaggio urgente: il Napoli è la squadra più vecchia d'Europa e l'Inter (terzultima) non se la passa meglio. Una riflessione sull'utilizzo dei giovani nel gerontocomio della Serie A Uno studio del CIES sulle formazioni mandate in campo in questo a - X Vai su X

PSV-Napoli 6-2, squadra in tilt: Conte si muova - Quarta sconfitta esterna di fila per una squadra in tilt, letteralmente nel pallone, incapace di reagire alle avversità. Riporta ilmattino.it

PSV-Napoli 6-2, la malanotte di Eindhoven: ancora ko, è un'eurofiguraccia - Ci ha provato, per un attimo, anzi per tre giri di lancette, Scott McTominay. ilmattino.it scrive

PSV – Napoli 6-2, cronaca e highlights: Partenopei surclassati al Philips Stadion! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: non pervenuta la squadra di Conte che prende una valanga di gol e continua la crisi! generationsport.it scrive