PSV-Napoli 6-2 la malanotte di Eindhoven | ancora ko è un' eurofiguraccia

Ci ha provato, per un attimo, anzi per tre giri di lancette, Scott McTominay. Ci ha provato, ma non è bastato. Così, in una notte di fine novembre, nella città della lampadina.

