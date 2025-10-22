Psv-Napoli 6-2 Conte tuona | I napoletani non devono essere presi per il c**o

Disastro azzurro contro il Psv, con gli azzurri che escono sconfitti malamente dalla terza giornata di Champions League. A fine partita, è intervenuto ai microfoni di Sky il mister azzurro. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Psv-Napoli 6-2, Conte tuona: «I napoletani non devono essere presi per il c**o»

