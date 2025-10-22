Psv-Napoli 6-2 Conte | Tanti giocatori nuovi da inserire anno difficile

(Adnkronos) – "Queste situazioni non capitano mai per caso". Il Napoli crolla e Antonio Conte spiega. L'allenatore dei campioni d'Italia fa il punto dopo il pesantissimo 6-2 in casa del Psv Eindhoven in Champions League. Una giornata nerissima in un avvio di stagione sulle montagne russe, con 4 sconfitte già in archivio tra campionato e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Contenuti che potrebbero interessarti

Incubo Napoli: gli uomini di Conte prendono una goleada nella trasferta olandese Vai su Facebook

Napoli, Conte: “McTominay? Dipende da lui. Stiamo ritagliando un nuovo ruolo a De Bruyne” - X Vai su X

Psv-Napoli 6-2, Conte: "Tanti giocatori nuovi da inserire, anno difficile" - 'Inserire tante nuove teste in uno spogliatoio non è facile. Segnala adnkronos.com

PSV – Napoli 6-2, cronaca e highlights: Partenopei surclassati al Philips Stadion! – VIDEO - 2, cronaca e highlights: non pervenuta la squadra di Conte che prende una valanga di gol e continua la crisi! Si legge su generationsport.it

PSV-Napoli 6-2, squadra in tilt: Conte si muova - Quarta sconfitta esterna di fila per una squadra in tilt, letteralmente nel pallone, incapace di reagire alle avversità. Secondo ilmattino.it