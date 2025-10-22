"> «Questo non può essere il Napoli. Questa non può essere una squadra di Conte». Con queste parole, Pasquale Salvione su Corriere dello Sport sintetizza la notte più buia della stagione azzurra. La seconda sconfitta consecutiva, la quarta esterna di fila, l’ottava partita senza mantenere la porta inviolata: sedici gol subiti, una squadra che ha perso se stessa. Numeri che fotografano la crisi più profonda da oltre un anno. La disfatta di Eindhoven non è soltanto una brutta pagina di Champions: è il simbolo di un Napoli che ha smarrito solidità, convinzione e concretezza, tre caratteristiche che da sempre contraddistinguono le squadre di Antonio Conte. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - PSV Eindhoven-Napoli 6-2: gol e highlights