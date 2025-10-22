PSV Bosz | Abbiamo giocato una partita grandiosa e vinto risultato che non sarà dimenticato

Forzazzurri.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bosz soddisfatto dopo la vittoria contro il Napoli L’allenatore del PSV Peter Bosz, ha commentato in conferenza stampa la larga vittoria ottenuta contro il Napoli. . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

