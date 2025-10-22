Psv Bosz | Abbiamo giocato una gara grandiosa! Inizio match difficile con la pressione del Napoli

Parlami.eu | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine della gara vinta col punteggio di 6-2 contro il Napoli, il tecnico del Psv Eindhoven  Peter Bosz è intervenuto nella sala conferenze del Philips Stadion di Eindhoven per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato una gara grandiosa e vinto! All’inizio è stata difficile con la loro pressione, non siamo riusciti a giocare e ad avere il possesso palla. Gasiorowski è stato ammonito presto come Veerman, ho deciso di cambiare Yarek al 45? ma prima della partita sapevamo che per avere una opportunità dovevamo essere bravi. Come collettivo abbiamo fatto bene, anche Odispo ha fatto bene quando è entrato sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Parlami.eu

psv bosz abbiamo giocato una gara grandiosa inizio match difficile con la pressione del napoli

© Parlami.eu - Psv, Bosz: “Abbiamo giocato una gara grandiosa! Inizio match difficile con la pressione del Napoli”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

psv bosz abbiamo giocatoPsv-Napoli 6-2, Bosz in conferenza: «Una partita grandiosa» - «Abbiamo giocato una partita grandiosa» dice Peter Bosz, raggiante in conferenza stampa dopo la vittoria super sul Napoli. Come scrive msn.com

psv bosz abbiamo giocatoChampions League: Bosz, 'Psv può far gol anche al Napoli' - "Domani giochiamo contro una squadra molto forte ma come è avvenuto spesso quest'anno speriamo di fare gol anche a loro. Da ansa.it

psv bosz abbiamo giocatoAron Winter: “Il PSV vorrà dominare la partita con il Napoli. Inter? Contento che sia arrivato Chivu” - Aron Winter, ex Ajax, Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita di Champions League tra PSV e Napoli ... Secondo gianlucadimarzio.com

Cerca Video su questo argomento: Psv Bosz Abbiamo Giocato