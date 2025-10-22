Al termine della gara vinta col punteggio di 6-2 contro il Napoli, il tecnico del Psv Eindhoven Peter Bosz è intervenuto nella sala conferenze del Philips Stadion di Eindhoven per rispondere alle domande dei giornalisti. Queste le sue parole: “Abbiamo giocato una gara grandiosa e vinto! All’inizio è stata difficile con la loro pressione, non siamo riusciti a giocare e ad avere il possesso palla. Gasiorowski è stato ammonito presto come Veerman, ho deciso di cambiare Yarek al 45? ma prima della partita sapevamo che per avere una opportunità dovevamo essere bravi. Come collettivo abbiamo fatto bene, anche Odispo ha fatto bene quando è entrato sul terreno di gioco. 🔗 Leggi su Parlami.eu

© Parlami.eu - Psv, Bosz: “Abbiamo giocato una gara grandiosa! Inizio match difficile con la pressione del Napoli”