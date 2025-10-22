Psicologia gratuita per tutti 50mila firme per portare in Parlamento una proposta di legge

Periodicodaily.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – "Approderà entro il 2025 in Senato la proposta di legge di iniziativa popolare per dare accesso pubblico e gratuito alla psicologia. Nelle scorse ore sono state raggiunte le 50mila firme necessarie per avviare l'iter legislativo in Parlamento", informa l'associazione no-profit Pubblica, promotrice dell'iniziativa. "La proposta di legge – spiega – prevede l'istituzione di . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

psicologia gratuita tutti 50milaPsicologia gratuita per tutti, 50mila firme per portare in Parlamento una proposta di legge - "Approderà entro il 2025 in Senato la proposta di legge di iniziativa popolare per dare accesso pubblico e gratuito alla psicologia. Lo riporta msn.com

psicologia gratuita tutti 50milaPsicologia gratuita per tutti: raccolte 50.000 firme per la proposta di legge. Cosa prevede? - In Senato presto approderà una proposta di legge di iniziativa popolare per dare accesso pubblico e gratuito alla ... Si legge su msn.com

Salute, 50 mila firme per pdl popolare su psicologia gratuita - (askanews) – Approderà entro il 2025 in Senato la proposta di legge di iniziativa popolare per dare accesso pubblico e gratuito alla psicologia. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Psicologia Gratuita Tutti 50mila