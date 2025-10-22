Psicofarmaci boom tra gli adolescenti | usati senza prescrizione medica dal 12% degli studenti

Cresce tra gli adolescenti italiani l’uso di psicofarmaci senza prescrizione medica, soprattutto tra le ragazze. Secondo il report ESPAD®Italia 2024, ne fa uso il 12% degli studenti. Aumentano anche le dipendenze da gioco d'azzardo e digitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

