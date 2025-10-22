PS4 PS5 PeaSyo v1.54 | Risolto il problema black screen e nuove opzioni di decoding

La community di PeaSyo (conosciuto anche come Pixiu) ha un nuovo motivo per festeggiare: è stata rilasciata la versione 1.5.4 di questa popolare applicazione di streaming per PS4PS5 su Android. Questo aggiornamento porta con sé importanti correzioni e nuove funzionalità tanto attese, migliorando ulteriormente l’esperienza di gioco remoto. Cosa c’è di nuovo in PeaSyo v1.5.4?. Correzioni Critiche. Risolto il problema dello schermo nero su alcuni dispositivi, causato da un tasso di decodifica eccessivamente alto (crediti a @3biubiu) #39. Nuove Funzionalità. Aggiunta l’opzione per regolare il tasso di decodifica (crediti a @3biubiu) #39. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net