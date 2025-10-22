PS4 Aggiornamento elfldr v0.2 | Migliora il Caricamento ELF su PS4
La scena homebrew della PS4 continua ad evolversi con il nuovo release di elfldr v0.2, un caricatore ELF sviluppato da john-tornblom per console PS4 jailbroken tramite il remotelualoader. Cos’è elfldr?. elfldr è un caricatore di file ELF progettato specificamente per sistemi PS4 che sono stati sbloccati utilizzando il remotelualoader. Questa utility offre funzionalità avanzate tra cui: Supporto al linking dinamico con file SPRX. Risoluzione automatica dei simboli a runtime. Esecuzione dei payload in processi separati. Novità della versione v0.2. La versione 0.2 introduce importanti correzioni e miglioramenti: Risoluzione di problemi durante il bootstrap: Corretto un bug che causava il blocco del sistema durante la fase di avvio. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
