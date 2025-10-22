Grande attesa per Prowinter 2026. Stiamo parlando dell’interessante appuntamento B2B di riferimento per il panorama dell’ outdoor e degli sport invernali. Evento appassionante in programma a Fiera Bolzano da domenica 11 a martedì 13 gennaio 2026. Nell’occasione si terrà la celebrazione in grande stile della 25ª edizione con un format rinnovato, sostenibile, inclusivo e sempre più internazionale. PROWINTER 2026 A GENNAIO A BOLZANO: LE ANTICIPAZIONI DELLA FIERA DELLA MONTAGNA INVERNALE. Dopo il trionfo di pubblico e di emozioni dell’annata 2025, per rispondere all’aumento delle richieste espositive, la fiera ha deciso di ampliare i propri spazi, crescendo in ottica internazionale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Prowinter 2026 Bolzano: le tendenze outdoor alla fiera montagna invernale