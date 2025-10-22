Prowinter 2026 Bolzano | le tendenze outdoor alla fiera montagna invernale
Grande attesa per Prowinter 2026. Stiamo parlando dell’interessante appuntamento B2B di riferimento per il panorama dell’ outdoor e degli sport invernali. Evento appassionante in programma a Fiera Bolzano da domenica 11 a martedì 13 gennaio 2026. Nell’occasione si terrà la celebrazione in grande stile della 25ª edizione con un format rinnovato, sostenibile, inclusivo e sempre più internazionale. PROWINTER 2026 A GENNAIO A BOLZANO: LE ANTICIPAZIONI DELLA FIERA DELLA MONTAGNA INVERNALE. Dopo il trionfo di pubblico e di emozioni dell’annata 2025, per rispondere all’aumento delle richieste espositive, la fiera ha deciso di ampliare i propri spazi, crescendo in ottica internazionale. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
Argomenti simili trattati di recente
Le 7 tendenze beauty sposa del 2026, per cominciare a sognare (e progettare) il tuo matrimonio - up freschi che prediligono i toni pesca e corallo o, al contrario, nuance dark che rompono le regole. vogue.it scrive
Tendenze make-up e capelli A/I 2025-2026 - Dai colori di moda per il make up e le unghie ai tagli più trendy di stagione, dai prodotti must have fino ai look a cui ispirarsi, ecco tutte le tendenze beauty per l'Autunno/Inverno 2025- Da fanpage.it