Prova l' auto usata in vendita poi getta la targa e fugge ma viene rintracciato e arrestato

Chietitoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima ha chiesto al concessionario di poter provare un'automobile usata in vendita ma poi, una volta salito sul veicolo, avrebbe gettato la targa di prova dal finestrino partendo a tutto gas e facendo perdere le proprie tracce. L'episodio è accaduto a Magliano de' Marsi (L'Aquila), come riporta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

