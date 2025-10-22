Prova l' auto usata in vendita poi getta la targa e fugge ma viene rintracciato e arrestato

Prima ha chiesto al concessionario di poter provare un'automobile usata in vendita ma poi, una volta salito sul veicolo, avrebbe gettato la targa di prova dal finestrino partendo a tutto gas e facendo perdere le proprie tracce. L'episodio è accaduto a Magliano de' Marsi (L'Aquila), come riporta. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Prova l’auto e fugge via: 44enne scappa con la vettura in conto vendita - La vettura, immediatamente recuperata, è stata restituita dai Carabinieri al legittimo proprietario, mentre l’uomo, un 44enne con pregresse vicissitudini giudiziarie e già sottoposto alla misura ... Secondo laquilablog.it

MAGLIANO: CHIEDE DI PROVARE L’AUTO IN VENDITA E FUGGE, ARRESTATO DAI CARABINIERI - MAGLIANO DE’ MARSI – Una vettura in conto vendita, la richiesta del potenziale acquirente di poterla provare, scene comunissime in una trattativa per l’acquisto di un’automobile usata. Lo riporta abruzzoweb.it

