Proteste in Aula durante intervento Maiorino La Russa a Croatti | Creare tensione oggi non funziona – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 "Lei ha capito benissimo che le piazze non erano solo per Gaza, ma anche contro lei. Il piano Trump quindi a lei va bene perchè le ha tolto le castagne dal fuoco. Anche se non è un piano di pace, ma un piano di speculazione sulle ossa dei palestinesi ancora calde. Anche oggi: abbiamo dovuto vederla nelle vesti di cheerleader del Presidente di un altro Paese, invece di mantenere la schiena dritta. Sulla Palestina ha accettato che il gioco lo conducesse Trump, cosa che sta avvenendo anche sull'Ucraina", così Alessandra Maiorino del M5s al Senato. A questo punto La Russa è costretto a richiamare all'ordine l'Aula per le grida di protesta: "Il tentativo di creare tensione oggi non funziona – dice il Presidente – l'Aula è tranquilla", dice La Russa, invitando il senatore Croati a mantenere la calma e ribadendo che non ha intenzione di espellerlo.