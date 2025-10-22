Proteste in Aula durante intervento Maiorino La Russa a Croatti | Creare tensione oggi non funziona – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Lei ha capito benissimo che le piazze non erano solo per Gaza, ma anche contro lei. Il piano Trump quindi a lei va bene perchè le ha tolto le castagne dal fuoco. Anche se non è un piano di pace, ma un piano di speculazione sulle ossa dei palestinesi ancora calde. Anche oggi: abbiamo dovuto vederla nelle vesti di cheerleader del Presidente di un altro Paese, invece di mantenere la schiena dritta. Sulla Palestina ha accettato che il gioco lo conducesse Trump, cosa che sta avvenendo anche sull'Ucraina”, così Alessandra Maiorino del M5s al Senato. A questo punto La Russa è costretto a richiamare all'ordine l'Aula per le grida di protesta: “Il tentativo di creare tensione oggi non funziona – dice il Presidente – l'Aula è tranquilla”, dice La Russa, invitando il senatore Croati a mantenere la calma e ribadendo che non ha intenzione di espellerlo. 🔗 Leggi su Open.online
News recenti che potrebbero piacerti
Radio Siena Tv. . È stata approvata la mozione per il rilancio dell’aeroporto di Ampugnano, presentata dal gruppo di Fratelli d’Italia e sostenuta da tutta la maggioranza di centrodestra. In aula, però, non sono mancate le proteste del Comitato AmpugnaNO, co - facebook.com Vai su Facebook
Proteste pro Gaza, Piantedosi in Aula: «Disordini hanno poco a che fare con le sorti del popolo palestinese». L’Esecutivo valuta «misure per migliorare la sicurezza nei cortei» - X Vai su X
Proteste in Aula durante intervento Maiorino, La Russa a Croatti: Creare tensione oggi non funziona - “Lei ha capito benissimo che le piazze non erano solo per Gaza, ma anche contro lei. Da ilgiornale.it
Caos in Senato durante l’intervento di Meloni: scintille tra la premier e la senatrice Maiorino, La Russa costretto a intervenire - Clima rovente oggi in Senato durante le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Scrive thesocialpost.it
Trump e la contestazionealla Knesset: “Riconoscere la Palestina” - Il discorso del presidente degli Stati Uniti è stato interrotto dalla protesta di due deputati, che sono stati immediatamente all ... Da msn.com