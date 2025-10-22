Prossimo turno Serie A 2025 2026

Date, orari e partite in programma nel prossimo turno Serie A 20252026 La Serie A 20252026 sta per vivere l’8ª giornata che si giocherà da venerdì 24 a domenica 26 ottobre 2026. Prossimo turno Serie A: per conoscere date e orari delle gare, come stabiliti nel Calendario Serie A 20252026, e dove seguire in tv . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Prossimo turno Serie A 2025/2026

Leggi anche questi approfondimenti

6-4, 6-3 e Musetti stacca il biglietto per il prossimo turno ? - facebook.com Vai su Facebook

A1 Tigotà – 3ª giornata: risultati, classifica aggiornata e prossimo turno. Leggi tutti i dettagli nell’app Volleyball.it+ o da desktop nella home page del sito https://volleyball.it/2025/10/15/notizie/argomenti/a1-femminile/articolo/a1-tigota-3a-giornata-risulta - X Vai su X

Probabili formazioni 8^ giornata Serie A: titolari e ballottaggi - Archiviato il 7° turno di Serie A, occhi puntati sul prossimo turno di campionato. Come scrive fantamaster.it

Serie A, giudice sportivo: due calciatori squalificati, mano pesante su Roma e Inter - Solo due calciatori squalificati per l'ottava giornata del campionato di Serie A: Jesus Rodriguez e Ndiaye salteranno il confronto diretto tra Como e Parma. Segnala sport.virgilio.it

Squalificati e diffidati 8^ giornata Serie A 2025/2026: l’elenco completo - Ormai praticamente conclusa la 7^ giornata di Serie A, sarà già il caso ... Scrive fantamaster.it