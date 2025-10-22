Prosegue il Piano asfalti della Provincia | investiti 6,5 milioni di euro in tutto il Parmense
Sono iniziati gli asfalti notturni sulla Strada provinciale 12 a Fidenza. “Una scelta – spiega Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma, presente al cantiere per l’inizio degli interventi – adottata con l’intento di ridurre al minimo i disagi al traffico su un’arteria molto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
