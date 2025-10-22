’ProSceniUm’ il Festival della canzone italiana torna al Lyrick di Assisi

Ritorna l’attesissimo appuntamento con “ ProSceniUm, Festival della canzone Città di Assisi ” e “ Memorial Cristian Parisi ”: il concorso canoro nazionale riservato ai giovani talenti della musica cantautoriale si terrà per la settima edizione sabato 8 novembre alle 21.15 al Lyrick di Assisi. Confermata la coppia formata da Rudy Zerbi, uno dei volti più noti della tv, e Loredana Torresi, cantante, presentatrice e vocal coach. In gara ci saranno nove finalisti selezionati tra i 210 artisti iscritti al festival. Ospiti speciali di questa edizione sono Federico Zampaglione (nella foto), voce e mente dei Tiromancino, che riceverà il premio “Sorella Musica”; Silvia Mezzanotte, solista ed ex voce dei Matia Bazar; Kelly Joyce, diventata famosa nel 2001 con “Vivre la Vie” (800mila copie vendute nel mondo) e per la sua partecipazione nel 2024 a “Tale e Quale Show”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

