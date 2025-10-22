Propaganda di guerra in aula | la protesta degli ebrei pacifisti contro il tour del militare dell’Idf nelle scuole
Speravano in una risposta “equilibrata”, pur nella “consapevolezza della diversità delle posizioni culturali e politiche”. Invece è passata più di una settimana da quando il 15 ottobre la rete Maiindifferenti – Voci ebraiche per la pace e il Laboratorio ebraico antirazzista hanno inviato la loro lettera, e l’ Unione delle comunità ebraiche italiane non ha ancora risposto. Per questo motivo, visti anche gli “altri episodi recenti”, le due organizzazioni hanno deciso di diffondere il testo integralmente, per portare all’attenzione pubblica l’iniziativa di propaganda militare sionista organizzata nelle scuole paritarie ebraiche di Roma e Milano: il tour “educativo” di un soldato dell’esercito israeliano, Adi Karni, che sui social sfoggia le sue foto in tuta mimetica e mitragliatrice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
