Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina | la Conference per ritrovare serenità
Rapid Vienna-Fiorentina è una partita valida per la seconda giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La Fiorentina, sconfitta anche dal Milan e clamorosamente ancora a secco di vittorie in campionato, domenica scorsa si è ritrovata all’ultimo posto in classifica, condiviso con Genoa e Pisa. Un vero e proprio inizio da incubo. Nella storia del club viola, infatti, non c’è traccia di un avvio di stagione così disastroso: neppure il tifoso più pessimista poteva immaginare che dopo sette giornate il bottino dei gigliati sarebbe stato di soli tre punti. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tutto come da pronostico per Nadia Battocletti alla 9^ Corsa dei Castelli di Trieste. La vicecampionessa olimpica di Parigi 2024 vince e convince sul tracciato di 10km che porta dal Castello di Miramare fino alla maestosa piazza Unità d’Italia - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina: la Conference per ritrovare serenità - Fiorentina è una partita della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: tv, formazioni, pronostico. Si legge su ilveggente.it
Pronostico Rapid Vienna vs Fiorentina – 23 Ottobre 2025 - Fiorentina valida per la UEFA Europa Conference League attira l’attenzione degli appassionati europei alla vigilia del calcio ... news-sports.it scrive
Pronostico Rapid Vienna-Fiorentina 23 ottobre 2025 - Analisi, guida tv, probabili formazioni e scommesse 2° giornata UEFA Conference League. Segnala betitaliaweb.it