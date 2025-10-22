Pronostico Lione-Basilea | vittoria e record negativo stoppato

Lione-Basilea è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Lione di Fonseca non perde tre partite di fila dall’agosto del 2024. E adesso, con le due cadute in Ligue 1, il rischio di riprendere quel record storico negativo esiste. Anche se, oggettivamente, non verrà raggiunto. (Lapresse) – Ilveggente.it In Europa la squadra dell’ex allenatore del Milan – che almeno il giovedì può tornare in panchina vista la squalifica che ha in campionato – viene da due vittorie in EL e ha sicuramente le carte in regola per riuscire a battere un Basilea che viene da tre vittorie di fila – senza subire gol – ma che nell’unica trasferta giocata in questa manifestazione, contro il Friburgo, ha perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

