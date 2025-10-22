Lille-PAOK è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La vittoria di Roma, con un poco di fortuna per i tre rigori sbagliati dai giallorossi – uno ripetuto tre volte – ha alzato sicuramente il livello mentale del Lille di Genesio. Che, in generale, non è che abbia rubato nulla all’Olimpico. Ha fatto la sua partita, con merito, e ha portato a casa un risultato di prestigio. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Evidente che dopo un’affermazione del genere in Europa tutto diventa più semplice. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Lille-PAOK: si rimane a punteggio pieno