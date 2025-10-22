Pronostico Genk-Betis | il problema è in casa
Genk-Betis è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Ha iniziato molto male la propria stagione il Genk, una squadra che al momento si ritrova a metà classifica nel massimo campionato belga ma che, soprattutto, non riesce in nessun modo a vincere in casa. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Nelle ultime quattro uscite interne, infatti, sono arrivate tre sconfitte e un pareggio. C’è un problema, evidente, che riguarda questa squadra che, quando deve cercare di dominare la partita davanti ai propri tifosi, non riesce anche per via di qualità tecniche ovviamente non di un certo livello, a farlo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Genk-Real Betis (Europa League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Partita aperta alla Cegeka Arena? https://ift.tt/zIXg6CU #scommesse #pronostici - X Vai su X
Pronostico Genk-Betis 23 Ottobre: andalusi imbattuti in Belgio? - Giovedì 23 ottobre 2025, KRC Genk e Real Betis si sfidano nella fase a gironi della UEFA Europa League alla Cegeka Arena di Genk alle 18:45: scopri dettagli su pronostico, quote, analisi e opzioni di ... Riporta bottadiculo.it