Pronostico GA Eagles-Aston Villa | momento top e sesta di fila

G.A. Eagles-Aston Villa è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Cinque vittorie di fila e sei risultati utili consecutivi. E anche due vittorie in Europa League senza nemmeno subire un gol. Il momento dell’ Aston Villa è ottimo. E forse è poco definirlo così. Di certo la squadra inglese vuole piazzare in questo torneo la terza affermazione di fila. E ci sono ottime possibilità che questo possa succedere. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

