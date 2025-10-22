Pronostico Friburgo-Utrecht | la casella rimane immacolata

Friburgo-Utrecht è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nove risultati utili di fila non possono essere in nessun modo una casualità. Il Friburgo, squadra che gioca in casa, sta vivendo un momento magico. E anche in Europa ha quattro punti, a differenza degli olandesi fermi al palo, a quota zero. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Dopo sei risultati negativi – un solo pareggio in oltre un meso – l’Utrecht nello scorso fine settimana è riuscito a tornare alla vittoria contro il Volendam in campionato. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

