Pronostico Flamengo-Racing Club | il Maracana fa la differenza

Flamengo-Racing Club è la semifinale d’andata della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla Sul campo, il Racing Club, squadra argentina che affronta il Flamengo in trasferta nella semifinale d’andata della Coppa Libertadores, non ha mai vinto. (Lapresse) – Ilveggente.it Una volta è successo, solamente ai rigori, che questa squadre riuscisse a battere i brasiliani ed era sempre in questa manifestazione. Poi ci sono stati altri due incontri, nei quali dopo il pareggio in trasferta il Flamengo è riuscito a vincere in casa superando il turno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

