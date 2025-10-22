Pronostico FCSB-Bologna | prima gioia a livello continentale

FCSB-Bologna è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Dopo aver accelerato in campionato, il Bologna va a caccia del primo successo europeo. Al momento, infatti, in Europa League gli uomini di Vincenzo Italiano (il tecnico non sarà in panchina nelle prossime due gare in quanto ricoverato in ospedale per una polmonite) sarebbero addirittura fuori dalle ventiquattro squadre che avanzeranno al turno successivo: la classifica del maxigirone, ad oggi, vede stazionare i felsinei al ventisettesimo posto, slot che non basterebbe per conquistare quantomeno il pass per gli spareggi di accesso agli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

