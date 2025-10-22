Pronostico e quote Tomas Martin Etcheverry – Lorenzo Musetti Vienna 23-10-2025
Tomas Martin Etcheverry e Lorenzo Musetti chiuderanno il programma su un campo centrale che vedrà un italiano in campo nell’80% delle partite. Nel primo turno la testa di serie numero 4, come previsto, stata troppo forte per Hamad Medjedovic, mentre l’argentino, che veniva dai quarti di Stoccolma, ha battuto Nicolai Budkov Kjaer con un doppio . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
