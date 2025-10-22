Celtic-Sturm Graz è una partita valida per la terza giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Nell’unica trasferta che lo Sturm Graz ha affrontato in questa manifestazione quest’anno, ha perso, senza segnare nemmeno un gol. Sì, vero, è un termine di paragone di certo che non fa grossa statistica, ma per forza di cose deve essere preso in considerazione. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Anche perché si va in Scozia, sul campo del Celtic, una squadra che sappiamo benissimo come si trasforma davanti al proprio pubblico e basta vedere i numeri. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Celtic-Sturm Graz: gli scozzesi mettono la freccia