Pronostici Nottingham Forest-Porto | il dato è una sentenza
Nottingham Forest-Porto, il pronostico della sfida: ecco la quota che può far saltare il banco Partita difficile, difficilissima da decifrare. Quella in programma tra Nottingham Forest e Porto ha tutta l’aria di configurarsi come uno spartiacque se non decisivo, comunque importante per la stagione dei Tricky Trees che dopo lo scivolone rimediato contro il Chelsea ha vissuto un nuovo cambio in panchina con Dyche subentrato a Postecoglou. (LaPresse) – IlVeggente.it Douglas Luiz e compagni non possono sbagliare e dopo il rocambolesco KO contro il Midtjylland ospitano il Porto di Farioli, il cui inizio di stagione è stato sicuramente caratterizzato da una continuità di rendimento importante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
