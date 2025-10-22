Proiezione Mimo – Portrait of a Modern Mime | al cinema Lux l' attore protagonista Luigi Benassai

Domenica 26 ottobre alle ore 18,30, il Cinema Lux di Messina ospiterà un evento speciale: la presentazione e proiezione del docufilm Mimo – Portrait of a Modern Mime, diretto dalla regista newyorkese Tara Vessali e interpretato dal mimo e artista di strada di Firenze, con origini messinesi, Luigi. 🔗 Leggi su Messinatoday.it