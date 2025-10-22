Proiezione dei film di Ken Loach alla Federico Caffè

La rassegna si intitola “Le diseguaglianze sociali nei film di Ken Loach”, regista particolarmente attivo -ha realizzato 30 lungometraggi- da sempre dalla parte degli ultimi. L’università della liberetà “Federico Caffè” di Pescara ha organizzato questa iniziativa: saranno proiettati cinque film. 🔗 Leggi su Ilpescara.it