Proiezione dei film di Ken Loach alla Federico Caffè
La rassegna si intitola “Le diseguaglianze sociali nei film di Ken Loach”, regista particolarmente attivo -ha realizzato 30 lungometraggi- da sempre dalla parte degli ultimi. L’università della liberetà “Federico Caffè” di Pescara ha organizzato questa iniziativa: saranno proiettati cinque film. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
