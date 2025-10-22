Proiettile ritrovato davanti alla Questura con la foto di un poliziotto Fermato un senzatetto

Nel tardo pomeriggio di oggi, gli uomini della polizia scientifica insieme ai colleghi del nucleo cinofili della Questura di Bari, hanno effettuato una perquisizione in un terreno incolto, in via.

Gesto intimidatorio verso la polizia. Questa una delle ipotesi per l'inquietante ritrovamento effettuato a Bari nei pressi della questura. Un proiettile con la foto di un poliziotto

Proiettile con la foto di un poliziotto: il ritrovamento nei giardini davanti alla Questura, indagini in corso

Proiettile ritrovato davanti alla Questura, con la foto di un poliziotto. Accertamenti su un senzatetto - Nel tardo pomeriggio di oggi, gli uomini della polizia scientifica insieme ai colleghi del nucleo cinofili della Questura di Bari, hanno effettuato una perquisizione in un terreno incolto, in ...

Proiettile davanti alla Questura di Bari: individuato il presunto responsabile - La polizia di Stato di Bari avrebbe individuato questa sera un uomo senza fissa dimora ritenuto responsabile dell'atto intimidatorio avvenuto ieri nei pressi del Castello Svevo, vicino la Questura di ...

Bari, proiettile e foto di un poliziotto davanti alla Questura: nessuna impronta e niente telecamere