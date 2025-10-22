Proiettile ritrovato davanti alla Questura con la foto di un poliziotto Accertamenti su un senzatetto

Quotidianodipuglia.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di oggi, gli uomini della polizia scientifica insieme ai colleghi del nucleo cinofili della Questura di Bari, hanno effettuato una perquisizione in un terreno incolto, in via. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

proiettile ritrovato davanti alla questura con la foto di un poliziotto accertamenti su un senzatetto

© Quotidianodipuglia.it - Proiettile ritrovato davanti alla Questura, con la foto di un poliziotto. Accertamenti su un senzatetto

News recenti che potrebbero piacerti

proiettile ritrovato davanti questuraProiettile ritrovato davanti alla Questura, con la foto di un poliziotto. Accertamenti su un senzatetto - Nel tardo pomeriggio di oggi, gli uomini della polizia scientifica insieme ai colleghi del nucleo cinofili della Questura di Bari, hanno effettuato una perquisizione in un terreno incolto, in ... Secondo quotidianodipuglia.it

proiettile ritrovato davanti questuraProiettile davanti alla Questura di Bari: individuato il presunto responsabile - La polizia di Stato di Bari avrebbe individuato questa sera un uomo senza fissa dimora ritenuto responsabile dell’atto intimidatorio avvenuto ieri nei pressi del Castello Svevo, vicino la Questura di ... Da lagazzettadelmezzogiorno.it

proiettile ritrovato davanti questuraBari, proiettile e foto di un poliziotto davanti alla Questura: nessuna impronta e niente telecamere - Bari, proiettile e foto di un poliziotto davanti alla Questura: nessuna impronta e niente telecamere. Scrive telebari.it

Cerca Video su questo argomento: Proiettile Ritrovato Davanti Questura