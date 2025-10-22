Proiettile ritrovato davanti alla Questura | accertamenti della polizia in via Fanelli

Poliziotti e personale della Scientifica in azione questo pomeriggio in via Fanelli, in zona Mungivacca. Gli agenti sono intervenuti in un terreno incolto lungo la strada: secondo quanto appreso, vi sarebbero degli accertamenti in corso su un uomo, un senzatetto, e l'attività sarebbe collegata al. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Scopri altri approfondimenti

Gesto intimidatorio verso la polizia. Questa una delle ipotesi per l'inquietante ritrovamento effettuato a Bari nei pressi della questura. Un proiettile con la foto di un poliziotto - facebook.com Vai su Facebook

Proiettile con la foto di un poliziotto: il ritrovamento nei giardini davanti alla Questura, indagini in corso ift.tt/JdDOkZA - X Vai su X

Proiettile ritrovato davanti alla Questura, con la foto di un poliziotto. Accertamenti su un senzatetto - Nel tardo pomeriggio di oggi, gli uomini della polizia scientifica insieme ai colleghi del nucleo cinofili della Questura di Bari, hanno effettuato una perquisizione in un terreno incolto, in ... Scrive msn.com

Proiettile davanti alla Questura di Bari: individuato il presunto responsabile - La polizia di Stato di Bari avrebbe individuato questa sera un uomo senza fissa dimora ritenuto responsabile dell’atto intimidatorio avvenuto ieri nei pressi del Castello Svevo, vicino la Questura di ... Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Bari, proiettile e foto di un poliziotto davanti alla Questura: nessuna impronta e niente telecamere - Bari, proiettile e foto di un poliziotto davanti alla Questura: nessuna impronta e niente telecamere. Lo riporta telebari.it