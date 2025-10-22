Proiettile nei giardini davanti alla Questura | arrestato un 39enne

Svolta nelle indagini sull'atto intimidatorio nei confronti della polizia, avvenuto ieri, con il ritrovamento di un proiettile, accompagnato dalla foto di un poliziotto, nei giardini davanti alla Questura. Nel pomeriggio di oggi la polizia, a seguito di indagini lampo, ha arrestato un soggetto. 🔗 Leggi su Baritoday.it

