Programmi TV mercoledì 22 ottobre 2025 | fiction e show
Su Rai 1 “Il commissario Montalbano”, su Canale 5 “This is me”, su Sky Cinema Romance “Vacanze Romane”. Guida ai programmi Tv della serata del 22 ottobre 2025. La prima serata di mercoledì 22 ottobre 2025 offre una programmazione televisiva ricca e variegata, capace di soddisfare ogni gusto. Tra fiction di culto, film in prima visione, show celebrativi e reality gastronomici, il palinsesto si snoda tra emozioni, misteri e grandi ritorni. Montalbano torna con un episodio intricato, mentre Lorella Cuccarini festeggia 40 anni di carriera in uno show evento. Il cinema propone titoli epici come “Interstellar” e “La guerra dei Rohirrim”, mentre l’intrattenimento si accende con Bruno Barbieri e Cannavacciuolo. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
