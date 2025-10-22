Progetto Rischio Vesuvio | anche San Sebastiano al Vesuvio firma il protocollo

Tempo di lettura: 3 minuti Con la firma ufficiale del sindaco di San Sebastiano al Vesuvio, sale a dodici il numero dei Comuni vesuviani che hanno aderito al Progetto Vesuvio, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Convivenza Vesuvio in collaborazione con l’ Intergruppo parlamentare Sud Aree Fragili e Isole Minori, presieduto dall’onorevole Alessandro Caramiello. Un progetto per restare nel proprio territorio. Il protocollo, già sottoscritto da Ottaviano, Terzigno, Ercolano, Torre del Greco, Cercola, San Giorgio a Cremano, Boscoreale, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Torre Annunziata e San Giuseppe Vesuviano, rappresenta oggi circa 400. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

