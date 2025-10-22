Progetto Nutri-Menti in circolo | Nutrizione preventiva & cucina sostenibile

Due incontri gratuiti, informativi ed educativi sul legame tra alimentazione, prevenzione e sostenibilità con la Dott.ssa Paola Battivelli – Biologa e Nutrizionista e Simonetta Viviani – Associazione Circolo Naturhabilis – Cucina sostenibile Presso Spazio Prisma – Via Maroncelli 61M, 35129. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Un altro evento del progetto Nutri-Menti del Bilancio Partecipato Padova 2025 Tutte le info qui sotto #vitadaquartiere - facebook.com Vai su Facebook

'Mondi possibili', progetto Artissima e Circolo dei Lettori - Dialoghi tra arte e letteratura': è il nuovo progetto tra Artissima e Circolo dei Lettori, un palinsesto speciale di appuntamenti realizzati, per accendere i riflettori sulla ... Riporta ansa.it