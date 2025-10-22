Progetto Edison alla Zipa di Jesi arriva il no definitivo Carnevali | Rigettata la richiesta

ANCONA - Stop definitivo al progetto Edison per la zona ZIPA di Jesi. La Conferenza dei Servizi, riunitasi oggi, ha messo il sigillo sul parere negativo, rigettando la richiesta presentata dall'azienda. A darne notizia è il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali. La decisione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

