Progetto Edison alla Zipa di Jesi arriva il no definitivo Carnevali | Rigettata la richiesta

Anconatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Stop definitivo al progetto Edison per la zona ZIPA di Jesi. La Conferenza dei Servizi, riunitasi oggi, ha messo il sigillo sul parere negativo, rigettando la richiesta presentata dall'azienda. A darne notizia è il presidente della Provincia di Ancona, Daniele Carnevali. La decisione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

