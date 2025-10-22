Progetto DesTEENazione | 2,8 milioni per i servizi dedicati ai giovani

Parmatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Parma ha ottenuto un finanziamento di oltre 2,8 milioni di euro per la realizzazione del progettoDesTEENazione – Desideri in Azione. Comunità Adolescenti” che permetterà di creare uno spazio multifunzionale che fornirà servizi integrati (sociali, educativi, giovani) e che sorgerà. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Napoli investe sui giovani: oltre 3 milioni dal Ministero del Lavoro per il progetto “DesTEENazione – desideri in azione” - Una scommessa sul futuro, un investimento concreto nella comunità e nelle nuove generazioni. Scrive reportweb.tv

Cerca Video su questo argomento: Progetto Desteenazione 28 Milioni