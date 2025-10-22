Progetti Pnrr a che punto sono i lavori nella città di Foggia
È stata approvata - con delibera di Giunta - nella mattinata di oggi, 22 ottobre 2025, la ricognizione al 31 luglio dello stato di attuazione dei progetti Pnrr nel Comune di Foggia, dalla quale emerge un avanzamento dei lavori rispetto all'importo complessivo assegnato all'Ente. Gli interventi. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
