Milano, 22 ottobre 2025 – “I suoi bisogni sono l'unica cosa che conta davvero e tutto il resto si muove perifericamente”. Sono le parole della criminologa Roberta Bruzzone sentita in aula, come consulente di parte civile, durante una nuova udienza del processo d'appello a carico di Alessia Pifferi, difesa dall'avvocato Alessia Pontenani e condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana di 18 mesi. Al centro, ancora la discussione sulla perizia psichiatrica che ha certificato la piena capacità di intendere e di volere della 40enne: un esame che, di fatto, ha confermato la precedente analisi del perito nominato dal Tribunale, il dottor Elvezio Pirfo, che le aveva diagnosticato uno stato psicologico di alessitimia, una sindrome di "analfabetismo emotivo" senza però evidenza di gravi disturbi psichiatrici o cognitivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Processo Alessia Pifferi, Roberta Bruzzone: “Metteva i suoi bisogni davanti a tutto”