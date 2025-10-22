Processo Alessia Pifferi Roberta Bruzzone | Metteva i suoi bisogni davanti a tutto
Milano, 22 ottobre 2025 – “I suoi bisogni sono l'unica cosa che conta davvero e tutto il resto si muove perifericamente”. Sono le parole della criminologa Roberta Bruzzone sentita in aula, come consulente di parte civile, durante una nuova udienza del processo d'appello a carico di Alessia Pifferi, difesa dall'avvocato Alessia Pontenani e condannata all'ergastolo per l'omicidio della figlia Diana di 18 mesi. Al centro, ancora la discussione sulla perizia psichiatrica che ha certificato la piena capacità di intendere e di volere della 40enne: un esame che, di fatto, ha confermato la precedente analisi del perito nominato dal Tribunale, il dottor Elvezio Pirfo, che le aveva diagnosticato uno stato psicologico di alessitimia, una sindrome di "analfabetismo emotivo" senza però evidenza di gravi disturbi psichiatrici o cognitivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche questi approfondimenti
Novità clamorose sul caso Garlasco ma non solo, tutti gli aggiornamenti sul processo di Alessia Pifferi #Mattino5 - X Vai su X
Settimana importante: il 22 ottobre è alle battute finali il processo per l'omicidio di Nada Cella a Genova; a Milano la nuova discussione sulle perizie psichiatriche nel processo d'Appello ad Alessia Pifferi. Appello Bis per l'omicidio di Serena Mollicone, dopo 24 - facebook.com Vai su Facebook
Alessia Pifferi, Roberta Bruzzone: «I suoi bisogni sono l'unica cosa che conta davvero, nemmeno la figlia Diana era così importante» - «I suoi bisogni sono l'unica cosa che conta davvero e tutto il resto si muove perifericamente». Scrive msn.com
Alessia Pifferi, scontro tra avvocato Pontenani e Roberta Bruzzone/ “L’hai vista solo tre volte…” - Alessia Pifferi, processo d'appello: scontro tra l'avvocato Alessia Pontenani e Roberta Bruzzone su perizia psichiatrica: "L'hai vista solo tre volte... Secondo ilsussidiario.net
Bruzzone in aula, 'Pifferi metteva suoi bisogni davanti a tutto' - È quanto ha affermato la criminologa Roberta Bruzzone sentita in aula, come consulente di parte civile, nel processo d'appello a carico di Alessia Pifferi, condannata all'ergastolo per l'omicidio ... Riporta ansa.it